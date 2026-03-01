Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la storia

L'ossessione del Brasile per il Mondiale tra memoria, innovazioni e Carnevale

Emiliano Tomasini
©Getty

In Brasile il Mondiale è un’ossessione collettiva: dalle convocazioni di Ancelotti ai miti del 1970, la Seleção è identità nazionale. Ma è anche innovazione, dai primi test scientifici ai sistemi di tracciamento moderni. Una storia raccontata anche nella mostra 'Innovation in Action' del FIFA Museum

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ