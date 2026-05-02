Il Mondiale del 2010 inizia con uno swooooosh. È il rumore che farebbe quel tiro se lo si disegnasse in un fumetto. Uno swooooosh in un mare di bzzzzzz, che poi era quell’insopportabile ronzio di fondo ricreato a ogni partita in ogni stadio del Sudafrica dalle vuvuzelas, le trombette del luogo che imparammo presto a conoscere. Il gol di Tshabalala – un uomo, un’onomatopea – nella partita inaugurale tra il Sudafrica e il Messico ha il merito di zittirle per qualche secondo. Il tempo che i pifferai sugli spalti si rendano conto di aver assistito a qualcosa di magico, restando senza fiato; pochi attimi di pace, e poi si riparte subito, più forte di prima, stavolta per fare festa. Il gol? Nasce da un triangolo in velocità, in contropiede: Tshabalala, lanciato verso la porta, fa il suo ingresso in area dal vertice sinistro dell’area. Due passi e swooooosh, fa partire una saetta di sinistro tracciando una retta dal punto A (il suo piede mancino) al punto B (l’incrocio dei pali più lontano). Impressionante visto dal vivo, ipnotico rivisto al replay, specie quando arriva l’inquadratura da dietro la porta che mostra dove abbia incastonato la palla, Tshabalala praticamente piegato a portafogli per trasferire quella potenza nel pallone, in volo, con le treccine in aria. Poco dopo Tshabalala sta già esultando dirigendo i compagni in un ballo di gruppo che sembra fare proprio Tsha-ba-la-la… Difficile pensare a un modo migliore per inaugurare il Mondiale casalingo, per il Sudafrica, e un Mondiale in generale, per gli appassionati. Da quel momento Tshabalala è una sorta di eroe nazionale: ancora oggi lo invitano in tv a parlare di quel gol, specie quando inizia un Mondiale. Provate a mettere su un canale sportivo sudafricano, in questi giorni: ha ancora le stesse treccine e il potere di far tacere le vuvuzelas.