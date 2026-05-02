Mondiali di calcio, accadde oggi: Van Persie segna “alla Aldo Baglio”un gol al giorno
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... quando Van Persie segnò un gol che sembrava "unico" e invece l'aveva già fatto uguale Aldo di "Aldo, Giovanni e Giacomo"
- 13 giugno 2014
- Mondiale Brasile 2014
- Spagna-Olanda 1-5 (girone B)
27' rig. Xabi Alonso (S), 44' van Persie (O), 53' Robben (O), 64' de Vrij (O), 72' van Persie (O), 80' Robben (O)
Si levarono grandi cori di Ooohhhh quando Van Persie rimise piede a terra dopo quel volo angelico perché, così dissero, un gol segnato a quella maniera non si era mai visto prima su un campo di calcio. Daley Blind, sulla linea di centrocampo larghissimo a sinistra, fa partire una sventagliata diretta verso la porta; Van Persie attacca proprio il corridoio centrale e mentre il pallone è in volo tutti provano a immaginare cosa proverà a fare l’attaccante olandese dopo che lo avrà stoppato. E proprio qui sta il colpo di genio, quello che “distingue i giocatori davvero grandi dal resto di noi”, come disse l’ex attaccante svizzero Brigger che quel giorno era al commento. Van Persie non stoppa. Lui, mentre il pallone è in volo, ha già visto che Casillas è leggermente fuori dai pali, con i piedi sulla linea dell’aera piccola. E allora lo beffa lanciandosi di testa, un po’ come ci si tufferebbe in mare o giocando sulla spiaggia, e colpendo al volo per scavalcarlo con un pallonetto che fa impazzire anche Van Gaal in panchina. Tutto molto bello, ma i più attenti l’avevano già visto, un gol così. Estate 1997, si gioca Italia-Marocco valevole per il "Trofeo Gamba di Garpez” e nella pesante sconfitta degli “Azzurri” (10-3) resta il gioiello firmato da Aldo Baglio che, sbucato dalla sabbia, segna di testa in tuffo. Un capolavoro. Ora, però, una domanda: ma perché nessuno parla mai della palletta morbida che gli mette Giovanni col sinistro?