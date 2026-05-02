Si levarono grandi cori di Ooohhhh quando Van Persie rimise piede a terra dopo quel volo angelico perché, così dissero, un gol segnato a quella maniera non si era mai visto prima su un campo di calcio. Daley Blind, sulla linea di centrocampo larghissimo a sinistra, fa partire una sventagliata diretta verso la porta; Van Persie attacca proprio il corridoio centrale e mentre il pallone è in volo tutti provano a immaginare cosa proverà a fare l’attaccante olandese dopo che lo avrà stoppato. E proprio qui sta il colpo di genio, quello che “distingue i giocatori davvero grandi dal resto di noi”, come disse l’ex attaccante svizzero Brigger che quel giorno era al commento. Van Persie non stoppa. Lui, mentre il pallone è in volo, ha già visto che Casillas è leggermente fuori dai pali, con i piedi sulla linea dell’aera piccola. E allora lo beffa lanciandosi di testa, un po’ come ci si tufferebbe in mare o giocando sulla spiaggia, e colpendo al volo per scavalcarlo con un pallonetto che fa impazzire anche Van Gaal in panchina. Tutto molto bello, ma i più attenti l’avevano già visto, un gol così. Estate 1997, si gioca Italia-Marocco valevole per il "Trofeo Gamba di Garpez” e nella pesante sconfitta degli “Azzurri” (10-3) resta il gioiello firmato da Aldo Baglio che, sbucato dalla sabbia, segna di testa in tuffo. Un capolavoro. Ora, però, una domanda: ma perché nessuno parla mai della palletta morbida che gli mette Giovanni col sinistro?