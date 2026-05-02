A un certo punto nel corso della sua carriera ci fu un momento in cui iniziarono a circolare le fantozziane voci incontrollate in merito ai suoi calci di punizione. Si diceva persino che lui, il re, il mito, per molti il "Goat", insomma Cristiano “CR7” Ronaldo, non fosse capace di calciarle. Parliamo di un tizio un filino orgoglioso e leggermente maniaco riguardo le sue statistiche, per cui più gli dicevano così e più lui si ostinava a calciarle (spesso “rubandole” anche a compagni di squadra specialisti); ma – sempre in quel periodo – più le calciava, più le sue percentuali crollavano. La scena era sempre la stessa: gambe larghe e braccia tese in una posa presto imitatissima dai ragazzini, sguardo fisso sulla palla, due bei respiri profondi e poi la rincorsa per arrivare “dritto” sul pallone e colpirlo in modo da dargli una traiettoria imprevedibile, quando riusciva a scavalcare la barriera. I numeri dicono che Cristiano Ronaldo in carriera ha segnato parecchi gol su punizione, tanto da essere ritenuto uno specialista. Ne ha segnati pochi, però, in percentuale, se raffrontati a tutti i tentativi che gli sono stati concessi. Dovendo dirimere la questione – ma le sa tirare oppure no? – gioca a favore di CR7 quella parabola disegnata il 15 giugno 2018, al volgere di una delle partite più belle mai giocate nella storia dei Mondiali. Portogallo e Spagna si trovano contro nel girone dando vita a un 3-3 scoppiettante in cui Ronaldo segna tutte le reti per la sua nazionale. Su rigore (che si era procurato) per il vantaggio iniziale, con un sinistro dal limite (aiutato dalla papera di de Gea) per riportare avanti il Portogallo dopo l’1-1 di Diego Costa e infine su punizione, al minuto 88, per pareggiarla, visto che la Spagna l’aveva addirittura ribaltata. Seguono classico “Siuuuuu” e indici puntati al petto e poi a terra per dire “ci sono qua io, e finché ci sono io le partite non sono mai perse”. Quella punizione perfetta, con palla che gira superando la barriera quasi all’esterno e rientra per insaccarsi all’incrocio alla sinistra dell’impietrito de Gea, è la prova regina che ancora oggi portano quelli del partito del “Sì”. “Sì, Cristiano Ronaldo le sa tirare, le punizioni”.