Il rigore più brutto che si sia mai visto a un Mondiale l’ha tirato una cantante. Ha spaccato la porta, ma non ha fatto gol. Se siete frastornati, facciamo subito ordine. Siamo negli Stati Uniti, l’edizione è quella del 1994, che si apre e si chiude con un rigore sbagliato. Ma se quello calciato alto da Roberto Baggio ha purtroppo per noi scritto un pezzetto di storia del calcio, quello tirato nel corso della cerimonia d’apertura da Diana Ross viene troppo spesso sottovalutato. Ma che ci faceva la ex cantante delle Supremes in area? E perché calcia un rigore? Gli americani hanno ovviamente allestito un mega show per inaugurare il loro Mondiale che parte il 17 giugno al Soldier Field di Chicago con la partita tra Germania e Bolivia. Prima, però, canti, balli e l’inno nazionale, cantato proprio da Diana Ross. Il copione prevedeva che la cantante entrasse in campo tra musica, palloncini e ballerini, arrivasse davanti a una finta porta da calcio (con finto portiere "complice") e, cantando "I'm Coming Out", tirasse un rigore, che avrebbe dovuto far "aprire" la porta a metà, consentendole il passaggio. Una sorta di gol inaugurale per dare il via ufficiale al torneo, paragonabile al taglio del nastro a una cerimonia o alla bottiglia usata per varare le navi. Solo che qui le forbici non tagliano e la bottiglia non si spacca. Tutto fila liscio a parte il tiro: Diana di rosso vestita attraversa il campo ballando sorridente e salutando il pubblico, poi arriva davanti alla porta e ha un attimo di esitazione, come se non avesse mai visto un pallone in vita sua. Ovviamente per facilitarle le operazioni la distanza è stata ridotta e la porta è piazzata a pochi metri dal dischetto. Eppure, dopo la rincorsa impreziosita da un paio di finte al portiere, Diana Ross calcia a lato uno dei rigori più brutti che si siano mai visti su un campo di calcio. Molle e a lato, una cosa inguardabile. Per sua fortuna "the show must go on": forse l'organizzazione aveva valutato anche questa ipotesi e la porta si "distrugge" ugualmente, con la cantante che prosegue la sua passerella con la disinvoltura delle dive. Se Baggio racconta di ripensare ogni giorno della sua vita a quel suo maledetto rigore, ci sembra di capire che Diana Ross abbia superato senza problemi il trauma del suo errore.