Chissà cosa potrà aver mai pensato Arrigo Sacchi, che era capace di fermare un allenamento e far provare e riprovare uno schema se beccava una “pedina” fuori posizione di mezzo metro. Dopo 11’ minuti dell’esordio Mondiale della sua Italia, Franco Baresi, proprio lui, l’uomo di cui si fidava ciecamente e che sbagliava una volta ogni dieci anni, prova un appoggio di testa al limite dell’area che si rivela un tocco a metà, di quelli che finiscono per essere preda dell’avversario. E così è. Con un movimento fulmineo si impossessa del pallone Ray Houghton, che subito dopo riceve anche il secondo regalo azzurro. Sul suo tiro, scagliato con decisione verso la porta ma “morbido” quanto basta, Gianluca Pagliuca è inspiegabilmente fuori dai pali. Sorpreso da quella conclusione abbozza un braccio alzato, ma viene scavalcato. La frittata è servita. Il Mondiale dell’Italia a Usa '94 parte così, con un gol regalato all’Irlanda e mai rimontato, perché Roberto Baggio non è ancora il trascinatore a cui ci aggrapperemo dalla Nigeria in poi, perché l’unico tiro in porta degli Azzurri lo scaglia dopo 65' Beppe Signori (schierato da Sacchi come esterno di centrocampo), perché l’Eire si trova servita su un piatto d’argento la partita che voleva fare. Sacchi dirà che proprio grazie a quella sconfitta il gruppo azzurro si cementò, e il cammino fino alla finale ne sarebbe la prova, ma intanto in Italia partono i processi e i piagnistei. Curiosamente, proprio mentre l’Italia crolla negli Stati Uniti, un ragazzino fa parlare di sé al Comunale di Torino, inventandosi un gol con slalom in mezzo a quattro avversari nell’andata della finale scudetto del Campionato Primavera tra la sua Juventus e il Torino. Non ha ancora vent’anni, si chiama Alessandro Del Piero.