Croazia e Marocco si ritrovano di fornte per la seconda volta in questi Mondiali dopo lo 0-0 nerlla fase a gironi. Per la Croazia si tratta della seconda 'finalina' dopo quella giocata e vinta nel 1998 contro l'Olanda. La squadra di Dalic è riuscita ad arrivare fino all'ultima gara del Mondiale per la seconda volta consecutiva (nel 2018 battuta dalla Francia in finale), chiudendo, di fatto il ciclo di una nazionale di grande valore. Il Marocco ha visto interrompere il suo sogno di raggiungere la finale del Mondiale proprio dalla Francia capace di imporsi 2-0 al termine di un match bello ed entusiasmante. Per la squadra di Regragui resta comunque la soddisfazione e il primato di essere la prima nazionale africana ad aver raggiunto le semifiinali di un Mondiale. Si gioca allo stadio Khalifa alle 16.