Qualche senatore e volti nuovi nella Croazia che affronta il Mondiale in Qatar da vice campione del Mondo. Dalic vuole tornare a sorprendere e per fare questo si affida a Perisic e Modric ma anche al talento di Brozovic e Kovacic. Prima sfida del gruppo F non semplice per i croati che affrontano un Marocco pieno di talento. La squadra di Regragui torna a disputare la fase finale della Coppa del Mondo dopo un interminabile digiuno di 52 anni. L'ultima apparizione del Marocco nella fase finale del torneo risale infatti ai Mondiali del 1970 organizzati in Messico. Si gioca mercoledì alle 11 allo stadio Al Bayat.