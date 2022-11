La squadra di Martinez affronta il Mondiale in Qatar dopo l'ottimo terzo posto ottenuto in Russia. il Canada torna a partecipare alla rassegna iridata dopo 36 anni dall'ultima volta. Il Belgio senza Lukaku e con Batshuayi come terminale offensivo. In campo Castagne sulla destra. De Bruyne e Hazard sulla trequarti. Il Canada si affida ai più esperti Davies, David e Hutchinson. Calcio d'inizio alle 20

