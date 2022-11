Mix di gioventù ed esperienza nella coppia d'attacco che schiera Alonso: Nunez e Luis Suarez. In campo il talentuoso Valverde e l'ex Juve Bentancur che si scontrerà con il compagno di squadra al Tottenham Heung-Min Son. Dal 1' anche Vecino. In campo, al centro della difesa, il giocatore del Napoli Kim Min-Jae. Si gioca giovedì alle 14 all'Education City Stadium

L'Uruguay è pronto a tornare grande e vuole dare continuità ai quarti di finale raggiunti in Russia nel 2018. La squadra di Alonso è ricca di talento e con qualche grande vecchio, come Suarez , pronto a fare ancora la differenza. La Celeste, ha staccato il pass per la massima rassegna iridata grazie al terzo posto conquistato nel girone sudamericano di qualificazione. La Corea del Sud , dopo il clamoroso quarto posto nell'edizione casalinga del 2002, ha rimediato tre eliminazioni ai gironi negli ultimi quattro Mondiali. Sarà, inoltre, una sfida dai sentori di Serie A: Bentancur, oggi agli Spurs, ha giocato cinque anni nella Juventus, mentre Olivera del Napoli sfiderà il compagno di club Kim Min-Jae. Si gioca giovedì alle 14 all'Education City Stadium.

Con una nuova generazione di talenti mista a qualche vecchia gloria l'Uruguay esordisce a Qatar 2022. Nunez vuole continuare a stupire dopo l'approdo al Liverpool affiancato dall'esperto Luis Suarez . Il talento di Valverde a centrocampo si sposa bene con le geometrie di Bentancur e del laziale Vecino, mentre in difesa Godin e Gimenez saranno a protezione di Rochet. Ballottaggio tra Varela e Rodriguez per il ruolo di terzino destro.

Corea del Sud, Kim Min-Jae al centro della difesa

L'attaccante del Tottenham Son (che giocherà con una maschera per via di un infortunio) guida la formazione coreana, affiancato in attacco da Woo-Yeong Jeong. Jung Woo-Young e Hwang In-beom in mezzo al campo. Lee Jae-sung e Hwang Ui-jo sulle fasce. In porta c'è Kim Seung-gyu, alle spalle della linea difensiva formata da Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, dal napoletano Kim Min-Jae e Kim Jin-Su.



COREA DEL SUD (4-4-2), la probabile formazione: Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-Jae, Kim Jin-Su; Lee Jae-sung, Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Hwang Ui-jo; Woo-Yeong Jeong, Son Heung-min. Ct. Paulo Bento