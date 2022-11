Berhalter si affida a McKennie per il centrocampo e schiera anche il milanista Dest sulla corsia in difesa. Curiosità per vedere all'opera Timothy Weah, figlio di George. Page punta sull'esperienza dei veterani Bale e Ramsey, ma non può contare all'esordio su Allen. Calcio d'inizio lunedì 21 novembre alle 20

Stati Uniti: McKennie il punto fermo, curiosità per Weah

Formazione spregiudicata quella che ha in mente Berhalter per la gara d'esordio con il Galles. Nel 4-3-3 del Ct statunitense curiosità per vedere all'opera Timothy Weah, figlio di George Weah, che sarà il riferimento avanzato e supportato da Pulisic e Aaronson (favorito su Ferreira). A centrocampo Adams e Musah insieme allo juventino McKennie. In difesa dal 1' il milanista Dest. In ballottaggio Carter-Vickers e Ream per un posto accanto a Zimmerman.

STATI UNITI (4-3-3), la probabile formazione: Turner; Dest, Zimmerman, Carter-Vickers/Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Pulisic, Weah, Aaronson/Ferreira. Ct. Berhalter