Scaloni verso una mini rivoluzione, specialmente in difesa. Paredes lascia il posto a Fernandez così come Gomez a Mac Allister. Si riparte dalla coppia Lautaro-Messi. Martino sfida la sua Argentina con un unico dubbio in attacco: Martin o Raul Jimenez. Si gioca sabato alle 20 allo stadio Losail

Gara d'esami per l'Argentina che, sorprendentemente, battuta dall'Arabia Saudita nella gara d'esordio dei Mondiali non può permettersi altri passi falsi verso la qualificazione agli ottavi. Scaloni pensa a diversi cambi specie in difesa dove gli interpreti scelti per la prima partita non hanno soddisfatto il Ct. Anche Paredes sembra destinato alla panchina mentre tutte le speranze offensive sono riposte nella coppia Messi-Lautaro. Gara speciale per il rosarino Gerardo Martino che affronta la sua Argentina con l'intento di conquistare un risultato postivo per giocarsi le chance di qualificazione nell'ultima sfida contro l'Arabia Saudita. Si gioca sabato alle 20 allo stadio Losail.