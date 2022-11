Belgio-Marocco, probabili formazioni: ancora Batshuayi, Lukaku recuperato ma non titolare

Un solo cambio previsto nell'undici iniziale da Martinez con Meunier che prende il posto di Castagne sulla destra. Lukaku è recuperato ma parte dalla panchina, come confermato dal Ct Martinez nella conferenza della vigilia. Qualche piccolo problema anche per il Marocco che deve rinunciare a Mazraoui. Hakimi non è al meglio ma stringerà i denti. Si gioca domenica alle 14 allo stadio Al Thumama

Dopo la sofferta vittoria contro un combattivo Canada, il Belgio deve dare risposte soprattutto dal punto di vista delle prestazioni. Un successo con il Marocco garantirebbe ai Diavoli Rossi il passaggio del turno ma la squadra di Regragui ha dimostrato di essere avversario molto temibile per un tridente in cui qualità e talento si abbinano anche alla forza fisica. C'è attesa per Lukaku che è recuperato ma va in panchina, come confermato dal Ct Martinez alla vigilia. Il Marocco deve fare a meno di Mazraoui mentre Hakimi non è al top ma sarà in campo. Si gioca domenica alle 14 allo stadio Al Thumama.

"Se sto bene, il Belgio può vincere i Mondiali" Sono le parole di Eden Hazard alla viglia della seconda partita ai Mondiali in Qatar che domani (alle ore 14 italiane) vedrà i belgi, all'esordio vittoriosi, senza convincere, contro il Canada per 1-0, affrontare il Marocco. Schierato per 60 minuti contro i canadesi, il capitano non ha sicuramente più la vivacità che lo ha reso il secondo miglior giocatore del Mondiale 2018, portando il Belgio fino alla semifinale (persa con la Francia), ma si è sacrificato tanto per la sua squadra. "Mi sento bene. Voglio giocare. Le difficoltà mentali sono state soprattutto quando ero infortunato e non capivo perché", ha detto il 31enne, riferendosi anche alle ultime stagioni, piene di difficoltà, con il Real Madrid. Rispetto al Mondiali in Russia, secondo Hazard, il Belgio ha "più esperienza di tornei internazionali. Contro il Marocco - ha concluso - non dobbiamo avere parura di dribblare o di provare un passaggio tra le linee".

Belgio, Lukaku recuperato ma deve attendere: non sarà titolare Dopo la vittoria sofferta contro il Canada, Martinez cambia qualcosa nella sua formazione iniziale. Con Lukaku recuperato, ma che partirà dalla panchina, ci sarà ancora Batshuayi al centro dell'attacco. A destra gioca Meunier al posto di Castagne. Confermato Carrasco a sinistra ma anche De Bruyne e Hazard sulla trequarti.



BELGIO (3-4-2-1), la probabile formazione: Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Ct. Martinez