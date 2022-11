Croazia-Canada, le probabili formazioni: Pasalic al posto di Vlasic

Dalic pensa a un paio di cambi rispetto alla gara con il Marocco: ballottaggio Livaja-Kramaric con il primo al momento favorito. Pasalic giocherà al posto di Vlasic. Unico dubbio anche per Herdman: deve scegliere la punta centrale. Larin o Hoilett ma sembra favorito il primo. Calcio d'inizio alle 17 allo stadio Khalifa

Impegno più difficile del previsto per la Croazia che ha pareggiato il match d'esordio con il Marocco. Ovviamente i ragazzi di Dalic partono con il favore del pronostico contro il Canada, alla ricerca di un successo che alzerebbe nettamente le quotazioni dei croati verso il passaggio agli ottavi di finale. Tuttavia, la bella prestazione mostrata contro il Belgio, permette al Canada di avere la convinzione di potersela giocare fino in fondo contro i vice campioni del mondo in carica. Si gioca domenica alle 17 allo stadio Khalifa.

Croazia, Livaja e Pasalic per Kramaric e Vlasic Dopo il pareggio con il Marocco, il Ct Dalic prepara due cambi: dopo la non esaltante prova nella gara d'esordio, Kramaric potrebbe finire in panchina. In questo caso spazio a Livaja al centro dell'attacco. Anche per Vlasic si prospetta un turno di riposo e il suo posto dovrebbe essere preso da Pasalic.



CROAZIA (4-3-3), la probabile formazione: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Livaja, Perisic. Ct. Dalic