statistiche

Jonathan David ha effettuato sette tiri nella prima partita persa contro il Belgio, tutti da dentro l'area, ma nessuno in porta. Da quando Opta ha a disposizione questi dati (dal 1966), si tratta di un record per i tiri dentro l'area di un giocatore in una partita ai Mondiali senza che nessuno sia finito in porta, insieme a Paolo Barison per l'Italia contro la Corea del Nord nel 1966