Van Gaal verso la conferma dell'undici che ha battuto il Senegal eccezion fatta per Janssen. Al suo posto è possibile l'inserimento di Depay dal 1'. Alfaro deve verificare le condizioni di Valencia che sembra totalmente recuperato e pronto a far coppia in attacco con Estrada. Si gioca venerdì alle 17 allo stadio Khalifa

Entramne con tre punti in tasca e con un successo con identico punteggio (2-0). La sfida tra Olanda e Ecuador, al momento, è la sfida per il primo posto nel gruppo A dei Mondiali in Qatar. Certamente il successo dell'Olanda sul Senegal ha una valenza maggiore rispetto a quello dell'Ecuador sul Qatar per valore, storia e prestigio dei rispettivi avversari. Sia Van Gaal che Alfaro sembrano essere orientati a confermare gran parte delle formazioni che hanno ottenuto la vittoria. Negli Oranje possibile l'inserimento di Depay dal 1'. Valencia, uscito malconcio dalla sfida con il Qatar sembra essere recuperato. Si gioca venerdì alle 17 allo stadio Khalifa.