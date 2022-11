Spagna-Germania, le probabili formazioni: ancora panchina per Morata

Luis Enrique non cambia la formazione che ha rifilato sette gol alla Costa Rica. dunque, ancora panchina per Morata, gioca Asensio. Rodri sempre favorito su Eric Garcia nel ruolo di difensore centrale. Il Ct in conferenza stampa: "Avvio inatteso, ma Mondiale con tanto equilibrio". Flick non recupera Sané e schiera Havertz ancora da 'falso nueve'. Si gioca domenica alle 20 allo stadio Al Bayt

Sfida decisiva per la Germania che dopo la sconfitta contro il Giappone deve assolutamente vincere per poter insidiare la Spagna e le altre pretendenti al passaggio degli ottavi di finale. La squadra di Flick non può perdere e con una vittoria tornerebbe in corsa anche per un eventuale primo posto nel raggruppamento. Dopo l'entusiasmo della roboante vittoria per 7-0 contro la Costa Rica, la Spagna non può permetteresi particolari cali di concentrazione e con un successo potrebe anche eliminare una delle pretendenti alla vittoria finale sin dalla fase a gironi. Si gioca alle 20 allo stadio Al Bayt.

Luis Enrique: "La Germania è la squadra più simile a noi" La Germania "è la squadra più simile alla Spagna perché, come noi, cerca di giocare sempre in attacco: sarà una grande sfida". Così il tecnico delle Furie Rosse, Luis Enrique, presenta il match con i tedeschi. "Non mi aspettavo un debutto del genere - ha aggiunto l'ex tecnico di Roma e Barcellona dopo la goleada alla Costa Rica -. In questo inizio di Mondiali ho visto molto equilibrio, con tanti risultati a sopresa. La Germania? Hanno giocatori di livello mondiale, ma noi siamo convinti di poter vincere anche questa partita".

Spagna, ancora panchina per Morata Dopo il 7-0 rifilato alla Costa Rica, Luis Enrique non intende cambiare formazione per una sfida molto importante contro la Germania. Dunque confermato il centrocampo del Barcellona con i due giovanissimi Gavi e Pedri e la chioccia Busquets. Asensio confermato al centro dell'attacco con Morata pronto a subentrare. Rodri in vantaggio su Eric Garcia per il ruolo di centrale difensivo. SPAGNA (4-3-3), la probabile formazione: Unai Simon; Azpilcueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique