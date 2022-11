Un solo risultato a disposizione per la Danimarca che con una vittoria sull'Australia potrebbe ancora centrare la qualificazione agli ottavi dei Mondiali in Qatar. I danesi sono reduci dalla sconfitta per 2-1 contro la Francia e dal pari contro la Tunisia. Il Ct Herdman sembra orientato a dare una maglia da titolare a Dolberg anziché a Cornelius. All'Australia potrebbe bastare anche un solo punto per centrare il passaggio del turno grazie alla vittoria ottenuta contro la Tunisia nel match precedente. Si gioca mercoledì alle 16 allo stadio Al Janoub.