Cosa serve alla Tunisia per gli ottavi?

• Un solo risultato: vincere contro i campioni in carica della Francia e sperare. Cosa?

• La Tunisia si qualificherebbe in caso di vittoria e contemporaneo pareggio nell'altra partita. In questo scenario salirebbe a quota 4 punti con l'Australia, ma con una miglior differenza reti (l'Australia, col pari, resterebbe a -2 mentre la Tunisia è già a -1 e, vincendo, non potrebbe che migliorarla)

• La Tunisia può qualificarsi vincendo contro la Francia anche a fronte di una vittoria della Danimarca nell'altra partita. In questo scenario sarebbero entrambe a quota 4 punti e conterebbe la differenza reti globale (che attualmente è in perfetta parità a -1). Dunque, continuando nei criteri, i gol fatti, lo scontro diretto (che però è finito in parità), la classifica di disciplina e, infine, il sorteggio

• Anche in caso di impresa con la Francia, non ci sarebbe nulla da fare per la Tunisia se l'Australia vincesse la propria partita