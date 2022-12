Per l'ultima sfida del suo Mondiale, il Ct Herdman pronto a schierare la miglior formazione possibile. Regragui ha a disposizione due risultati su tre per passare agli ottavi di finale. Verso il ritorno in porta di Bonou. Si gioca alle 16 allo stadio Al Thumama

Non ha più nulla da chiedere al suo Mondiale il Canada già eliminato che, però, vorrebbe chiudere il suo cammino ai Mondiali in Qatar con un risultato positivo. Dunque il Ct Herdman è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile da opporre a un Marocco che va a caccia della qualificazione. Per i ragazzi del Ct Regragui, un successo garantirebbe loro il passaggio aritmetico del turno ma anche con un pareggio il Marocco sarebbe comunque agli ottavi indipendentemente dal risultato di Croazia-Belgio. Si gioca alle 16 allo stadio Al Thumama.

Marocco, Bonou torna in porta

Gara decisiva per i ragazzi del Ct Regragui. Si va verso il ritrno in porta di Bonou, mentre per il resto formazione confermata con tanto talento e forza fisica in campo. Ziyech nel tridente con En-Nesyri e Boufal. Amrabat guida il centrocampo. Hakimi sul binario di destra

.

MAROCCO (4-3-3), la probabile formazione: Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Mazraoui; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. Ct. Regragui