Costa Rica-Germania, le probabili formazioni: gioca Fullkrug in attacco

Flick si affida a Fullkrug al centro dell'attacco con Havertz e Muller destinati alla panchina. Sané, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio, dovrebbe comunque essere della partita. Suarez deve sostituire lo squalificato Calvo: giocherà Vargas. Si gioca alle 20 allo stadio Al Bayt IL TABELLONE DEI MONDIALI Condividi

L'unica strada verso la qualificazione agli ottavi di finale per la Germania è la vittoria. Dopo la sconfitta contro il Giappone e il pareggio maturato contro la Spagna, i tedeschi affrontano un avversario non irresistibile come la Costa Rica ma pronto a venedere cara la pelle avendo anch'esso la possibilità di proseguire il suo percorso in Qatar. Flick orientato a schierare Fullkburg al centro dell'attacco, Sané ha ancora un po' di fastidio al ginocchio masarà comunque della partita. nella Costa Rica, Vatgas prenderà il posto dello squalificato Calvo. Si gioca alle 20 allo stadio Al Bayt.

Costa Rica, Vargas al posto dello squalificato Calvo Nonostante un pari potrebbe non bastare per superare il turno l'idea del Ct Suarez per affrontare la Germania è quella di confermare lo stesso undici visto contro il Giappone, un 5-4-1 fatto di difesa e contropiede dove Contreras sarà il riferimento offensivo. Torres e Campbell ai lati, Waston al centro della difesa. Calvo squalificato lascia spazio a Vargas. COSTA RICA (5-4-1), la probabile formazione: Keylor Navas; Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras. Ct. Suarez