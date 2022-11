statistiche

Contro il Qatar nella seconda gara del girone, il Senegal (54.7%) ha ottenuto una percentuale di possesso palla più alta degli avversari per la seconda volta in una partita di Coppa del Mondo; la precedente nella vittoria per 2-1 sulla Svezia del 2002 (55.2%). La Nazionale africana ha anche completato 432 passaggi contro il Qatar, 125 in più rispetto a qualsiasi altra partita giocata in Coppa del Mondo