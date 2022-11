L'Olanda vuole chiudere al al primo posto il girone A dei Mondiali. Gli Oranje affrontano il Qatar padrone di casa già eliminato e dovranno attendere anche il risultato di Ecuador-Senegal: in caso di vittoria e contemporaneo successo dei sudamericani, il primo posto verrà stabilito dalla differenza reti. Van Gaal schiera De Roon a centrocampo al posto di Koopmeiners, in difesa fuori De Ligt. Esordio dal 1' per Depay, con lui Gakpo, che sblocca al 26': per lui al terzo gol consecutivo

