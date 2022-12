Giappone-Spagna, le probabili formazioni: turno di riposo per Busquets

Luis Enrique orientato a concedere un turno di riposo a Busquets (diffidato): al suo posto Koke. Morata preme per una maglia da titolare ma potrebbe partire ancora dalla panchina. Moriyasu conferma Itakura al centro della difesa insieme a Yoshida. Si gioca alle 20 allo stadio Khalifa IL TABELLONE DEI MONDIALI Condividi

Un punto basterebbe alla Spagna per qualificarsi agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar. Dopo aver demolito la Costa Rica e pareggiato con la Germania, la squadra di Luis Enrique affronta un Giappone ancora in corsa per il passaggio del turno nonostante la sconfitta, a sorpresa, contro la Costa Rica, successiva al bel successo sulla Germania. Alla nazionale di Moryiasu potrebbe non bastare un pari per proseguire la sua corsa in questa manifestazione. La certezza del passaggio del turno è data solo da un successo, altrimenti bisognerà aspettare il risultato della sfida tra Costa Rica e Germania con i tedeschi nettamente favoriti. Si gioca alle 20 allo stadio Khalifa.

Giappone, Itakura confermato in difesa Moryiasu intende schierare il suo Giappone con un 4-2-3-1. In difesa scelto Itakura come patner di Yoshida al centro della difesa. In attacco Asano agirà da unica punta, supportato da Doan, Kamada e Jun'ya Ito. Kubo possibile outsider.

GIAPPONE (4-2-3-1), la probabile formazione: Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo; Morita, Endo; Doan, Kamada, J. Ito; Asano. Ct. Moriyasu