Van Gaal ha pochi dubbi sulla formazione da mandare in campo per l'ultima sfida con il Qatar. Possibile la presenza dal 1' in attacco di Janssen. La certezza resta Gakpo mentre in mediana ci sarà la diga Koopmeiners De Jong. Qualche cambio invece nella formazione di casa che intende chiudere a testa alta la sua avventura ai Mondiali. Si gioca martedì alle 16 allo stadio Al Bayt

L'Olanda vuole chiudere al primo posto il gruppo A e per farlo deve battere il Qatar anche con uno scarto ampio per non correre rischi in caso di successo dell'Ecuador sul Senegal. La nazionale di Van Gaal avrà dunque la possibilità di rodarsi in vista del passaggio agli ottavi di finale, per affrontare la fase ad eliminzaione diretta con qualche certezza in più. Per quanto riguarda il Qatar, l'obiettivo è quello di chiudere nel migliore dei modi e a testa alta il suo percorso ai Mondiali. Si gioca martedì alle 16 allo stadio Al Bayt.