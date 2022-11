Argentina a caccia della vittoria con la Polonia. Il Ct Scaloni conferma Lautaro in attacco con Messi e inserisce Enzo Fernandez a centrocampo. Michniewicz sta pensando di schierare Milik come partner di Lewandowski. Si gioca mercoledì alle 20 allo stadio 974

Dopo essersi sbloccata e aver trovato la vittoria contro il Messico, l'Argentina affronta la Polonia con l'obiettivo di vincere e di blindare la qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Con un successo gli uomini di Scaloni sarebbero certi del passaggio del turno mentre un pari riporterebbe tutto in ballo in base anche al risultato di Messico-Arabia Saudita. Anche la Polonia, che parte da 4 punti e dall'attuale primo posto nel girone non vuole correre rischi e con un pareggio sarebbe certa della qualificazione. Scaloni cambia qualcosa con l'inserimento di Enzo Fernandez a centrocampo, nella Polonia Milik favorito come partner di Lewandowski. Si gioca mercoledì alle 20 allo stadio 974.