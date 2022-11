I precedenti

Questa è la terza partita tra Polonia e Argentina ai Mondiali, dopo la vittoria dei polacchi per 3-2 nel 1974 e quella dell’Albiceleste per 2-0 nel 1978, anno in cui vinse il trofeo per la prima volta. L'ultima sfida tra le due nazionali è l’amichevole nel giugno 2011, in cui la Polonia vinse per 2-1.