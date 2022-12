Gara dal pronostico tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Francia. La nazionale di Southgate vuole arrivare fino in fondo al torneo iridato dopo l'Europeo perso in casa contro l'Italia. Nel 2018, la corsa degli inglesi alla coppa del mondo, da aggiungere all'unica conquistata nel 1966, si fermò in semifinale. L'Inghilterra è imbattuta in questo Mondiale avendo ottenuto due vittorie e un pari (con gli Usa) nella fase a gironi. Negli ottavi, la nazionale di 'Tre leoni' ha battuto agevolmente il Senegal 3-0. Dopo la sconfitta ininfluente contro la Tunisia, la Francia ha dimostrato di essere sul pezzo con la vittoria sulla Polonia per 3-1. Nonostante le numerose assenze accusate alla vigilia del Mondiale, Deschamps può contare su una rosa e una squadra di grande qualità dove il leader indiscusso rimane Mbappé. Si gioca allo stadio Al Bayt alle 20.