Decisamente in salita il percorso dell’Italia verso la qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri perdono in Norvegia 3-0 nella loro gara d’esordio. La squadra di Solbakken domina la gara: Norvegia in vantaggio con Sorloth dopo 14’, poco dopo la mezz’ora arriva il raddoppio di Nusa, il migliore in campo. Prima del riposo Haaland chiude la gara. Nella ripresa, Spalletti prova a cambiare qualcosa ma Bergo colpisce il palo. Vince la Norvegia che ha già 9 punti nel gruppo I

SERIE A, IL NUOVO CALENDARIO COMPLETO