La Norvegia travolge la Moldavia 11-1 e resta a punteggio pieno in vetta al gruppo I, quello dell'Italia. Mattatore della serata il solito Haaland che apre l'incontro con l'assist per il vantaggio di Myhre e poi firma tre gol tra l'11 e il 43'. Prima dell'intervallo segna anche Odegaard, nella ripresa arriva la cinquina per l'attaccante del Manchester City (48 gol in 45 presenze in nazionale). Aasgaard entra e fa poker personale, nel mezzo l'autogol comico di Ostigard