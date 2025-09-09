L'Inghilterra ne fa 5, la Francia vince in rimonta

Esplora tutte le offerte Sky
Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: cinquinta Inghilterra, rimonta Francia

Mondiali fotogallery
12 foto
©Getty

Vittoria col brivido per la Francia che batte 2-1 in rimonta e in 10 uomini l'Islanda. Decide Barcola. Cristiano Ronaldo ancora nella storia con il gol all'Ungheria nella gara vinta dal Portogallo 3-2. Tutto facile per l'Inghilterra che domina in Serbia vincendo 5-0. Successo prezioso dell'Austria in Bosnia nonostante il gol di Dzeko. A segno Asllani nell'1-0 dell'Albania alla Lettonia

CLASSIFICHE - CALENDARIO - CR7, 141 IN NAZIONALE

