L'Inghilterra ne fa 5, la Francia vince in rimonta

Qualificazioni Mondiali 2026, i risultati di oggi: cinquinta Inghilterra, rimonta Francia
Vittoria col brivido per la Francia che batte 2-1 in rimonta e in 10 uomini l'Islanda. Decide Barcola. Cristiano Ronaldo ancora nella storia con il gol all'Ungheria nella gara vinta dal Portogallo 3-2. Tutto facile per l'Inghilterra che domina in Serbia vincendo 5-0. Successo prezioso dell'Austria in Bosnia nonostante il gol di Dzeko. A segno Asllani nell'1-0 dell'Albania alla Lettonia
- Dovbyk (Ucraina/Roma): 29'
- Ferguson (Irlanda/Roma): 90' - Gol
- Maignan (Francia/Milan): 90'
- Manu Koné (Francia/Roma): 90'
- Thuram (Francia/Inter): 71'
- Rabiot (Francia/Milan): 30'
- Ellertsson (Genoa/Islanda): 90'
- Helgason (Lecce/Islanda): 29'
- Muharemovic (Sassuolo/Bosnia): 90'
- Dzeko (Fiorentina/Bosnia): 90' - Gol
- M. Marin (Pisa/Romania): 90'
- Stanciu (Genoa/Romania): 90'
- Djimsiti (Atalanta/Albania): 90'
- Asllani (Torino/Albania: 90' - Gol (rigore)
- Hysaj (Lazio/Albania): 90'
- Samardzic (Atalanta/Serbia): 29'
- Vlahovic (Juventus/Serbia): 70'
- Pavlovic (Milan/Serbia): 90'
- Ilic (Torino/Serbia): 61'
- Kastanos (Verona/Cipro): 90'
- Heggem (Bologna/Norvegia): 90'
- Ostigard (Genoa/Norvegia): 27' - Autogol
- ZEMURA (Udinese/Zimbabwe): 90'
- ANGUISSA (Napoli/Camerun): 90'
- DIA (Lazio/Senegal): in panchina
- NIASSE (Verona/Senegal): in panchina
- DELE BASHIRU (Lazio/Nigeria): 90' - Assist
- LOOKMAN (Atalanta/Nigeria): 90'
- NZOLA (Pisa/Angola): 45' - Gol
- NDICKA (Roma/Costa d'Avorioa): 90'
- KOUSSOUNOU (Atalanta/Costa d'Avorio): 90'
- BAYO (Udinese/Costa d'Avorio): 7'
- AZERBAIJAN-UCRAINA 1-1
- 51' Sudakov (U), 72' rig. E. Makhmudov (A)
- FRANCIA-ISLANDA 2-1
- 22' A. Gudjohnsen (I), 45' rig. Mbappé (F), 62' Barcola (F)
- ARMENIA-IRLANDA 2-1
- 46' rig. Spertsian (A), 51' Ranos (A), 57' Ferguson (I)
- UNGHERIA-PORTOGALLO 2-3
- 21' Varga (U), 36' B. Silva (P), 58' rig Ronaldo (P), 84' Varga (U), 86' Cancelo (P)
- BOSNIA-AUSTRIA 1-2
- 49' Sabitzer (A), 50' Dzeko (B), 65' Laimer (A)
- CIPRO-ROMANIA 2-2
- 2 e 18' Dragut (R), 29' Loizou (C), 76' Charalampuos (C)
- NORVEGIA-MOLDAVIA 11-1
- 6' Myhre (N), 11', 36', 43', 52' e 83' Haaland (N), 46' Odegaard (N), 68', 66', 79' rig. e 92' Asgaard (N), 74' aut. Ostigard (M)
- ALBANIA-LETTONIA 1-0
- 25' rig. Asllani
- SERBIA-INGHILTERRA 0-5
- 33' Kane, 35' Madueke, 52' Konsa, 75' Guehi, 90' rig. Rashford