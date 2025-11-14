Qualificazioni MondialiGiornata 9 - venerdì 14 novembre 2025Giornata 9 - ven 14 nov
Fine
0 - 1
0 - 1
Finlandia-Malta 0-1: video, gol e highlights
Successo storico per Malta, che conquista la sua 1^ vittoria in queste qualificazioni Mondiali nonostante non abbia alcuna possibilità di passare il turno. La squadra allenata dall'italiano Emilio De Leo (vice di Sinisa Mihajlovic al Bologna) si è imposta a Helsinki col punteggio di 1-0 grazie alla rete di Grech all'81', appena due minuti dopo il suo ingresso in campo. Per la Finlandia pesante battuta d'arresto nella rincorsa al 2° posto che vale l'accesso ai playoff