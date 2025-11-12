Nel capoluogo lombardo gli Azzurri hanno mantenuto un’imbattibilità che ha sfiorato un secolo, esattamente 96 anni: dall’1-2 del gennaio 1925 con l’Ungheria (al Campo Milan, mentre nel 1911 l’altra sconfitta con gli ungheresi era arrivata all’Arena Civica) all’1-2 dell’ottobre 2021 con la Spagna al ‘Meazza’
Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE
Ultimo impegno per la Nazionale nei gironi delle qualificazioni ai Mondiali. Gli Azzurri, virtualmente certi del secondo posto, affrontano la Norvegia praticamente già ai Mondiali (l'Italia per scavalcarla dovrebbe vincere questa sera con 9 gol di scarto). Gattuso schiera il 3-5-2 con Esposito-Retegui in attacco. Nella Norvegia, 4-4-2 con Sorloth e Haaland davanti. Calcio d'inizio alle 20.45
LE FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. Ct Gattuso.
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. Ct. Solbakken.
L'Italia – che il 15 maggio 1910 giocò sul campo dell’Arena Civica la prima gara della sua storia battendo con un netto 6-2 la Francia - tornerà a giocare al ‘Meazza’ otto mesi dopo la sconfitta con la Germania nella gara d’andata dei quarti di finale di Nations League.
L'Italia è ormai virtualmente certa di un posto ai playoff. La nazionale di Gattuso, infatti, per qualificarsi ai Mondiali come prima dovrebbe vincere con 9 gol di scarto.
Ultimo impegno per l'Italia che chiude il girone di qualificazione ai prossimi Mondiali affrontando la Norvegia.