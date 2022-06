Il big match della serata all'Allianz Arena di Monaco di Baviera vede i tedeschi in campo con Havertz centravanti e con una versione della maglia della nazionale femminile per promuovere l'Europeo in programma dal 6 luglio. Southgate si affida al tridente Saka-Kane-Sterling: diretta su Sky Sport Uno (canale 201). Per la fascia B della competizione, la Finlandia ha battuto il Montenegro. In programma anche Lituania-Turchia e Far Oer-Lussemburgo. Un temporale ha fatto slittare Bosnia-Romania di 20 minuti