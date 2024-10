Giovedì 10 ottobre l'Italia sfida il Belgio in Nations League allo stadio Olimpico. Il programma degli azzurri alla vigilia prevede un allenamento al mattino, seguito dal trasferimento a Roma alle 14.30. Nel pomeriggio visita di una delegazione azzurra all'ospedale Bambino Gesù. In serata la conferenza stampa di Spalletti e Calafiori

L'Italia sta preparando a Coverciano i prossimi due impegni in Nations League: gli azzurri sfideranno prima il Belgio all'Olimpico di Roma giovedì 10 ottobre alle 20:45, e poi affronteranno Israele al Bluenergy Stadium di Udine lunedì 14 ottobre alle 20:45. Per queste due partite Luciano Spalletti ha convocato 24 giocatori: tra questi ci sono quattro novità assolute, ovvero Michele Di Gregorio, Matteo Gabbia, Niccolò Pisilli e Daniel Maldini. Questi ultimi due (Pisilli e Maldini) hanno parlato ieri in conferenza. Di seguito invece il programma dell'Italia previsto per oggi, mercoledì 9 ottobre, alla vigilia del match contro il Belgio.