L'attaccante del Monza ha parlato in conferenza stampa a Coverciano della sua prima convocazione in azzurro: "Sono molto orgoglioso di essere qui. Questa chiamata è arrivata nel momento perfetto. Sto bene in campo e anche con la squadra. Spero di dare una mano all’Italia che ha una qualità incredibile". Sull’idolo: "Kakà era il mio idolo". Infine, sulla possibile chiamata arrivata dal Venezuela: "Sono stato contattato ma ho fatto la scelta giusta per me. Credo ne sia valsa la pena"

