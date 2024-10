Il Ct della Nazionale è soddisfatto per i primi 40' della squadra e un po' rammaricato per il risultato: "Purtroppo delle volte alcuni episodi segnano le partite (espulsione di Pellegrini), la squadra ha giocato bene e con personalità e avrebbe potuto fare lo stesso nel secondo tempo. C'era da confermare quanto di buono stiamo facendo e lo abbiamo fatto, abbiamo giocato bene e con personalità"

C'è certamente rammarico nelle parole di Luciano Spalletti a termine del match di Nations League pareggiato per 2-2 con il Belgio. Fino all'espulsione di Pellegrini gli Azzurri avevano letteralmente annientato i Diavoli Rossi con i due gol di Cambiaso e Retegui: "Ci sono degli episodi che cambiano le partite - dice - Poi abbiamo preso subito gol, alle volte ci sono delle partite che vengono segnate non da quello che è il calcio giocato ma da situazioni che vanno al di la delle tattiche e di tutte le belle cose". Tanto dispiacere negli spogliatoi: "Ho visto i ragazzi dispiaciuti per questo risultato e questo significa grande attaccamento da parte loro, è un aspetto positivo".