Italia-Israele, stadio blindato e controlli

Il conflitto in Medio Oriente suscita inevitabile appresnsione per il match di Nations League. Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia municipale e corpi speciali da giorni controllano bonificano presenziano i luoghi sensibili della città legati all'evento. L'hotel della nazionale israeliana trasformata in un sorta di fortino. E nel pomeriggio ci sarà un corteo pro Palestina per le vie del centro ITALIA-ISRAELE, PROBABILI FORMAZIONI

Uno stadio blindato, un hotel , quello in cui sono scesi gli israeliani, trasformato in un fortino. Udine con apprensione ed un po di timore accoglie la nazionale di Spalletti che si gioca il primo posto nel gruppo 2 di Nations League. Non è un caso che siano stati venduti solo 11.700 biglietti. Di solito quando arriva qui la nazionale c’è un pieno d’affetto, ma stavolta non è solo questione di appeal degli avversari si sente il peso di quanto avviene in medio oriente e del dramma di tutte le parti in causa. "Sono contento di essere qui in questo stadio, avrei voluto farlo in circostanze migliori, il calcio è gioia e il clima non è proprio questo. Speriamo si arrivi alla pace in questo pezzo di terra". ha detto il Ct azzurro Spalletti alla vigilia.