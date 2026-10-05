"Cristiano Ronaldo può tornare in squadra se lo desidera", nonostante abbia abbandonato il ritiro della nazionale. Lo ha dichiarato il commissario tecnico Jorge Jesus. Jesus ha affermato che Ronaldo può rientrare nel gruppo "se vuole", dopo che la squadra ha battuto la Norvegia, senza l'attaccante in squadra, raggiungendo i quarti di finale della Nations League. La controversia è nata la scorsa settimana, quando Jesus ha lasciato in panchina il quarantunenne Ronaldo durante la prima vittoria del Portogallo contro la Norvegia. Successivamente, mercoledì, Ronaldo ha abbandonato il ritiro, dopo aver saputo che non sarebbe partito come titolare per la partita contro la Danimarca. "Per quanto mi riguarda, Cris, per la prossima convocazione - se giocherà nell'Al-Nassr - sarà un giocatore convocabile", ha detto Jesus riferendosi al club saudita di Ronaldo. "Se vorrà, tornerà in nazionale". Il commissario tecnico ha aggiunto che, se Ronaldo desiderasse parlargli prima delle prossime partite del Portogallo a novembre, un confronto è sempre possibile. "Se vuole, come abbiamo fatto prima di questa convocazione, abbiamo parlato, e possiamo parlare anche prima della prossima. Ma - precisa - sarà Cris a decidere".

Vedi anche Ramos non si ferma: 3° gol in Nations League