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Caso Cristiano Ronaldo-Portogallo, Jorge Jesus: "Può tornare in nazionale se vuole"

portogallo

Dopo il caso Cristiano Ronaldo - che aveva abbandonato il ritiro della nazionale prima della sfida contro la Danimarca - il commissario tecnico del Portogallo Jorge Jesus è tornato sull'argomento, al termine del match vinto con la Norvegia: "Può tornare in squadra se lo desidera. Per quanto mi riguarda la prossima volta sarà un giocatore convocabile. Se vuole ne possiamo parlare"

"Cristiano Ronaldo può tornare in squadra se lo desidera", nonostante abbia abbandonato il ritiro della nazionale. Lo ha dichiarato il commissario tecnico Jorge Jesus. Jesus ha affermato che Ronaldo può rientrare nel gruppo "se vuole", dopo che la squadra ha battuto la Norvegia, senza l'attaccante in squadra, raggiungendo i quarti di finale della Nations League. La controversia è nata la scorsa settimana, quando Jesus ha lasciato in panchina il quarantunenne Ronaldo durante la prima vittoria del Portogallo contro la Norvegia. Successivamente, mercoledì, Ronaldo ha abbandonato il ritiro, dopo aver saputo che non sarebbe partito come titolare per la partita contro la Danimarca. "Per quanto mi riguarda, Cris, per la prossima convocazione - se giocherà nell'Al-Nassr - sarà un giocatore convocabile", ha detto Jesus riferendosi al club saudita di Ronaldo. "Se vorrà, tornerà in nazionale". Il commissario tecnico ha aggiunto che, se Ronaldo desiderasse parlargli prima delle prossime partite del Portogallo a novembre, un confronto è sempre possibile. "Se vuole, come abbiamo fatto prima di questa convocazione, abbiamo parlato, e possiamo parlare anche prima della prossima. Ma - precisa - sarà Cris a decidere". 

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