L'attaccante del Milan Gonçalo Ramos ancora protagonista con la maglia del Portogallo . Nella sfida di Nations League contro la Norvegia ha realizzato il gol del definitivo 2-1 a 10 minuti dal termine del match. Ramos ha sfruttato un assist di Joao Felix , per mettere a segno la rete di destro dall'interno dell'area piccola. E' un ottimo momento per il portoghese, che nelle q uattro partite di Nations League ha uno score di tre gol e un assist (oltre a un palo colpito ). Ora Amorim e i tifosi si aspettano possa replicare con il Milan (nelle prime sei partite ufficiali il bottino è stato di una rete e un assist ), quanto di buono visto con la maglia della nazionale.

Ramos: "Nuovo ciclo, l'importante è vincere"

Le parole dell'attaccante portoghese al termine del match di Nations League: "Ciò che conta è il gioco della squadra. Io ero lì per insaccare. Da attaccante, dovevo esserci. Sembra facile, ma non lo è. Cerco sempre di essere grato quando mi danno l'opportunità, perché Joao Felix avrebbe potuto scegliere una conclusione diversa. Queste ultime 3 partite sono motivo di orgoglio e una dimostrazione del mio lavoro. Abbiamo creato molte occasioni e io, da attaccante, ho finito per beneficiare della qualità che mi circondava. Ho sempre dimostrato di essere presente anche quando non giocavo molto. Fa parte del calcio, e queste tre partite sono la dimostrazione del mio lavoro. La qualificazione ai quarti di Nations League? Siamo in una fase di adattamento al nuovo allenatore, ma vogliamo arrivare primi nel girone. Le partite ci servono da allenamento per apportare le modifiche necessarie".