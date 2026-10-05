 Italia Turchia, le pagelle: i migliori in campo | Sky Sport
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Italia-Turchia 3-1, le pagelle di Stefano De Grandis

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Nove cambi rispetto alla Francia ma l'Italia vince contro la Turchia e Mancini ancora una volta azzecca le sue scelte. I migliori in campo sono Doumbia e Vergara fra i titolari insieme al subentrante Pio Esposito che non perde l'appuntamento con il gol. Cecchino anche Scamacca, impatto notevole dalla panchina pure per Calafiori. Pagelle e giudizi di Stefano De Grandis

ITALIA-TURCHIA, LA CRONACA

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