È la serata di Italia-Turchia e Francia-Belgio, incontri del Gruppo 1 della Lega A. Ma in contemporanea si giocano altri cinque match, tutti live su Diretta Gol: Bosnia-Polonia, Montenegro-Armenia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria. Cipro batte la Lettonia con un gol al 94' nella gara delle 18
LIVE: ITALIA-TURCHIA - FRANCIA-BELGIO
- FRANCIA-BELGIO 0-0 LIVE
- diretta su Sky Sport Uno
- ITALIA-TURCHIA 0-0 LIVE
- IRLANDA DEL NORD-GEORGIA 0-0 LIVE
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- UCRAINA-UNGHERIA 0-0 LIVE
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- BOSNIA-POLONIA 0-0 LIVE
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- ROMANIA-SVEZIA 0-1 LIVE
- 13' Gyokeres
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- MONTENEGRO-ARMENIA 0-0 LIVE
- Diretta Gol su Sky Sport Calcio
- CIPRO-LETTONIA 2-1 (giocata alle 18)
- 57' Daskevics (L), 70' Costi (C), 94' Edwards (C)