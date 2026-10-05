 Nations League 2026, risultati e gol delle partite di oggi in diretta live | Sky Sport
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Nations League, i risultati in diretta live di oggi

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È la serata di Italia-Turchia e Francia-Belgio, incontri del Gruppo 1 della Lega A. Ma in contemporanea si giocano altri cinque match, tutti live su Diretta Gol: Bosnia-Polonia, Montenegro-Armenia, Irlanda del Nord-Georgia, Romania-Svezia e Ucraina-Ungheria. Cipro batte la Lettonia con un gol al 94' nella gara delle 18 

LIVE: ITALIA-TURCHIA - FRANCIA-BELGIO

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