Nations League 2026-2027, le classifiche dei gironi: l'Italia nel gruppo 1
È cominciata la Nations League 2026/27, con le prime partite della giornata inaugurale. Un punto a testa per Germania e Olanda, ne approfitta per ora la Grecia. Iniziano con una vittoria Portogallo e Norvegia nel gruppo 4 della Lega A. Di seguito le classifiche di tutti i gironi: l'Italia debutta venerdì. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
- BELGIO 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- FRANCIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- ITALIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- TURCHIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- GRECIA 3 punti in 1 giornata (differenza reti +1)
- GERMANIA 1 punto in 1 giornata (differenza reti 0)
- OLANDA 1 punto in 1 giornata (differenza reti 0)
- SERBIA 0 punti in 1 giornata (differenza reti -1)
- CROAZIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- INGHILTERRA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- REPUBBLICA CECA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- SPAGNA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- NORVEGIA 3 punti in 1 giornata (differenza reti +1)
- PORTOGALLO 3 punti in 1 giornata (differenza reti +1)
- DANIMARCA 0 punti in 1 giornata (differenza reti -1)
- GALLES 0 punti in 1 giornata (differenza reti -1)
- MACEDONIA DEL NORD 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- SCOZIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- SLOVENIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- SVIZZERA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- GEORGIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- IRLANDA DEL NORD 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- UCRAINA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- UNGHERIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- AUSTRIA 3 punti in 1 giornata (differenza reti +2)
- KOSOVO 3 punti in 1 giornata (differenza reti +1)
- IRLANDA 0 punti in 1 giornata (differenza reti -1)
- ISRAELE 0 punti in 1 giornata (differenza reti -2)
- BOSNIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- POLONIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- ROMANIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- SVEZIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- ALBANIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- BIELORUSSIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- FINLANDIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- SAN MARINO 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- ARMENIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- CIPRO 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- LETTONIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- MONTENEGRO 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- FAR OER 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- KAZAKISTAN 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- MOLDAVIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- SLOVACCHIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- BULGARIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- ESTONIA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- ISLANDA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- LUSSEMBURGO 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- MALTA 3 punti in 1 giornata (differenza reti +1)
- GIBILTERRA 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- ANDORRA 0 punti in 1 giornata (differenza reti -1)
- LITUANIA 3 punti in 1 giornata (differenza reti +2)
- AZERBAIGIAN 0 punti in 0 giornate (differenza reti 0)
- LIECHTENSTEIN 0 punti in 1 giornata (differenza reti -2)