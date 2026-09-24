 Nations League 2026 2027, la classifica dell'Italia e degli altri gironi | Sky Sport
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Nations League 2026-2027, le classifiche dei gironi: l'Italia nel gruppo 1

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È cominciata la Nations League 2026/27, con le prime partite della giornata inaugurale. Un punto a testa per Germania e Olanda, ne approfitta per ora la Grecia. Iniziano con una vittoria Portogallo e Norvegia nel gruppo 4 della Lega A. Di seguito le classifiche di tutti i gironi: l'Italia debutta venerdì. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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