È cominciata la Nations League 2026/27, con le prime partite della giornata inaugurale. Un punto a testa per Germania e Olanda, ne approfitta per ora la Grecia. Iniziano con una vittoria Portogallo e Norvegia nel gruppo 4 della Lega A. Di seguito le classifiche di tutti i gironi: l'Italia debutta venerdì. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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