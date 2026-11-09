Spagna, Yamal salta la trasferta in Repubblica Ceca di Nations League

Diversi problemi in attacco per il ct della Spagna Luis De la Fuente in vista degli imminenti impegni di Nations League prima in Repubblica Ceca, il 12 novembre a Praga, e poi il 15 novembre in casa contro l'Inghilterra.. Per la trasferta in terra ceca non ci sarà Lamine Yamal che deve fare i conti con un problema ad un ginoccho accusato al termine di Atletico Madrid-Barcellona. Lo stop di Yamal si aggiunge a quello di Ander Barrenetxea, infortunatosi durante Real Sociedad-Rayo Vallecano e già sostituito con Jorge de Frutos e a quello di Mikel Oyarzabal. Convocato dal Liverpool Victor Munoz

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