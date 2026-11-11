Da giovedì 12 a martedì 17 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la Nations League con la quinta e sesta giornata della fase a gironi. Pre e postpartita per ogni giornata, aggiornamenti con i collegamenti su Sky Sport 24 e gli highlights dei match anche sul sito SkySport.it e sui canali social di Sky Sport

ITALIA-FRANCIA, GIOVEDI' SU SKY