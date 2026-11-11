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Nations League, il calendario delle partite di novembre su Sky

guida tv

Da giovedì 12 a martedì 17 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la Nations League con la quinta e sesta giornata della fase a gironi. Pre e postpartita per ogni giornata, aggiornamenti con i collegamenti su Sky Sport 24 e gli highlights dei match anche sul sito SkySport.it e sui canali social di Sky Sport

ITALIA-FRANCIA, GIOVEDI' SU SKY

Nations League, la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 12 novembre

  • ore 18.00: TURCHIA-BELGIO su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Telecronaca Pietro Nicolodi
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Stefano De Grandis
  • ore 20.45: INGHILTERRA-CROAZIA su Sky Sport Uno. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • ore 20.45: REPUBBLICA CECA-SPAGNA su Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
    ALBANIA-FINLANDIA
    SAN MARINO-BIELORUSSIA
    MONTENEGRO-LETTONIA
  • A mezzanotte (differita): ITALIA-FRANCIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Venerdì 13 novembre

  • ore 18.00: MOLDAVIA-KAZAKISTAN su Sky Sport Calcio. Telecronaca Andrea Consales
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Mario Giunta, Riccardo Montolivo, Federico Zancan e Daniele Barone
  • ore 20.45: SERBIA-GERMANIA su Sky Sport Uno. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Botti
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
    OLANDA-GRECIA
    SCOZIA-MACEDONIA DEL NORD
    SLOVENIA-SVIZZERA
    SLOVACCHIA-ISOLE FAROE
    BULGARIA-ISLANDA
    LUSSEMBURGO-ESTONIA
    ANDORRA-GIBILTERRA
    LIECHTENSTEIN-AZERBAIGIAN

Sabato 14 novembre

  • ore 15.00: KOSOVO-ISRAELE su Sky Sport Max. Telecronaca Giovanni Cristiano
  • ore 18.00: NORVEGIA-GALLES su Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu
  • ore 18.00: GEORGIA-UNGHERIA su Sky Sport 255. Telecronaca Federico Zanon
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Mario Giunta, Paolo Condò, Lorenzo Minotti e Valentina Mariani
  • ore 20.45: PORTOGALLO-DANIMARCA su Sky Sport Uno e TV8. Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, Diretta Gol Federico Botti
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
    IRLANDA DEL NORD-UCRAINA
    AUSTRIA-IRLANDA
    ROMANIA-POLONIA
    SVEZIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA

Domenica 15 novembre

  • ore 15.00: CIPRO-MONTENEGRO su Sky Sport Max. Telecronaca Luca Pellegrini.
  • ore 15.00: LETTONIA-ARMENIA su Sky Sport 257. Telecronaca Matteo Migliori
  • ore 18.00: BIELORUSSIA-ALBANIA su Sky Sport Max. Telecronaca Giovanni Cristiano. 
  • ore 18.00: FINLANDIA-SAN MARINO su Sky Sport 257 Telecronaca Andrea Voria
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Marco Nosotti, Gianfranco Teotino e Beppe Bergomi
  • ore 20.45: FRANCIA-TURCHIA su Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Daniele Barone
  • ore 20.45: SPAGNA-INGHILTERRA su Sky Sport Mix e Sky Sport 251. Telecronaca Stefano Borghi, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio

CROAZIA-REPUBBLICA CECA

  • A mezzanotte (differita): BELGIO-ITALIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi

Lunedì 16 novembre

  • ore 16.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
    ISOLE FAROE-MOLDAVIA
    KAZAKISTAN-SLOVACCHIA
  • ore 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
    ESTONIA-BULGARIA
    ISLANDA-LUSSEMBURGO
    LITUANIA-LIECHTENSTEIN
  • Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Riccardo Montolivo, Gianluigi Bagnulo e Gianfranco Teotino
  • ore 20.45: GERMANIA-OLANDA su Sky Sport Arena. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Federico Zancan
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
    GRECIA-SERBIA
    MACEDONIA DEL NORD-SLOVENIA
    SVIZZERA-SCOZIA
    GIBILTERRA-MALTA

Martedì 17 novembre

  • Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Valentina Mariani, Marco Bucciantini e Filippo Benincampi
  • ore 20.45: DANIMARCA-NORVEGIA su Sky Sport Max e Cielo. Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi, Diretta Gol Dario Massara
  • ore 20.45: GALLES-PORTOGALLO su Sky Sport 251. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera
  • ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
    UNGHERIA-IRLANDA DEL NORD
    UCRAINA-GEORGIA
    ISRAELE-AUSTRIA
    IRLANDA-KOSOVO
    BOSNIA ED ERZEGOVINA-ROMANIA
    POLONIA-SVEZIA

Gli studi di Sky Sport

Sky seguirà ogni giornata del torneo con studi pre e postpartita quotidiani condotti da Federica Masolin, Mario Giunta e Sara Benci, che saranno in compagnia dei talent e dei volti di Sky Sport. Cronaca "always on" per gli Azzurri, con inviati sempre al seguito della Nazionale in ritiro a Coverciano e nelle trasferte europee.

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