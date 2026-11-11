Nations League, il calendario delle partite di novembre su Skyguida tv
Da giovedì 12 a martedì 17 novembre, su Sky e in streaming su NOW, la Nations League con la quinta e sesta giornata della fase a gironi. Pre e postpartita per ogni giornata, aggiornamenti con i collegamenti su Sky Sport 24 e gli highlights dei match anche sul sito SkySport.it e sui canali social di Sky Sport
Nations League, la programmazione su Sky e NOW
Giovedì 12 novembre
- ore 18.00: TURCHIA-BELGIO su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Telecronaca Pietro Nicolodi
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Stefano De Grandis
- ore 20.45: INGHILTERRA-CROAZIA su Sky Sport Uno. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Filippo Benincampi
- ore 20.45: REPUBBLICA CECA-SPAGNA su Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
ALBANIA-FINLANDIA
SAN MARINO-BIELORUSSIA
MONTENEGRO-LETTONIA
- A mezzanotte (differita): ITALIA-FRANCIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
Venerdì 13 novembre
- ore 18.00: MOLDAVIA-KAZAKISTAN su Sky Sport Calcio. Telecronaca Andrea Consales
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Mario Giunta, Riccardo Montolivo, Federico Zancan e Daniele Barone
- ore 20.45: SERBIA-GERMANIA su Sky Sport Uno. Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Federico Botti
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
OLANDA-GRECIA
SCOZIA-MACEDONIA DEL NORD
SLOVENIA-SVIZZERA
SLOVACCHIA-ISOLE FAROE
BULGARIA-ISLANDA
LUSSEMBURGO-ESTONIA
ANDORRA-GIBILTERRA
LIECHTENSTEIN-AZERBAIGIAN
Sabato 14 novembre
- ore 15.00: KOSOVO-ISRAELE su Sky Sport Max. Telecronaca Giovanni Cristiano
- ore 18.00: NORVEGIA-GALLES su Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu
- ore 18.00: GEORGIA-UNGHERIA su Sky Sport 255. Telecronaca Federico Zanon
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Mario Giunta, Paolo Condò, Lorenzo Minotti e Valentina Mariani
- ore 20.45: PORTOGALLO-DANIMARCA su Sky Sport Uno e TV8. Telecronaca Stefano Borghi, commento Luca Marchegiani, Diretta Gol Federico Botti
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
IRLANDA DEL NORD-UCRAINA
AUSTRIA-IRLANDA
ROMANIA-POLONIA
SVEZIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA
Domenica 15 novembre
- ore 15.00: CIPRO-MONTENEGRO su Sky Sport Max. Telecronaca Luca Pellegrini.
- ore 15.00: LETTONIA-ARMENIA su Sky Sport 257. Telecronaca Matteo Migliori
- ore 18.00: BIELORUSSIA-ALBANIA su Sky Sport Max. Telecronaca Giovanni Cristiano.
- ore 18.00: FINLANDIA-SAN MARINO su Sky Sport 257 Telecronaca Andrea Voria
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Marco Nosotti, Gianfranco Teotino e Beppe Bergomi
- ore 20.45: FRANCIA-TURCHIA su Sky Sport Max. Telecronaca Matteo Marceddu, Diretta Gol Daniele Barone
- ore 20.45: SPAGNA-INGHILTERRA su Sky Sport Mix e Sky Sport 251. Telecronaca Stefano Borghi, Diretta Gol Filippo Benincampi
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
CROAZIA-REPUBBLICA CECA
- A mezzanotte (differita): BELGIO-ITALIA su Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
Lunedì 16 novembre
- ore 16.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
ISOLE FAROE-MOLDAVIA
KAZAKISTAN-SLOVACCHIA
- ore 18.00: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
ESTONIA-BULGARIA
ISLANDA-LUSSEMBURGO
LITUANIA-LIECHTENSTEIN
- Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Riccardo Montolivo, Gianluigi Bagnulo e Gianfranco Teotino
- ore 20.45: GERMANIA-OLANDA su Sky Sport Arena. Telecronaca Federico Botti, Diretta Gol Federico Zancan
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
GRECIA-SERBIA
MACEDONIA DEL NORD-SLOVENIA
SVIZZERA-SCOZIA
GIBILTERRA-MALTA
Martedì 17 novembre
- Dalle 20.00 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Sara Benci, Valentina Mariani, Marco Bucciantini e Filippo Benincampi
- ore 20.45: DANIMARCA-NORVEGIA su Sky Sport Max e Cielo. Telecronaca Federico Zancan, commento Massimo Gobbi, Diretta Gol Dario Massara
- ore 20.45: GALLES-PORTOGALLO su Sky Sport 251. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera
- ore 20.45: DIRETTA GOL su Sky Sport Calcio
UNGHERIA-IRLANDA DEL NORD
UCRAINA-GEORGIA
ISRAELE-AUSTRIA
IRLANDA-KOSOVO
BOSNIA ED ERZEGOVINA-ROMANIA
POLONIA-SVEZIA
Gli studi di Sky Sport
Sky seguirà ogni giornata del torneo con studi pre e postpartita quotidiani condotti da Federica Masolin, Mario Giunta e Sara Benci, che saranno in compagnia dei talent e dei volti di Sky Sport. Cronaca "always on" per gli Azzurri, con inviati sempre al seguito della Nazionale in ritiro a Coverciano e nelle trasferte europee.