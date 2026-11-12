Kane supera ufficialmente Shilton: la nuova classifica dei calciatori più presenti con l'Inghilterra.
Inghilterra-Croazia, il risultato in diretta LIVE
L'Inghilterra ospita la Croazia a Wembley per la quinta giornata di Nations League (LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW): agli inglesi basta un punto per chiudere il discorso qualificazione. Tuchel si affida a Kane, alla prima da Pallone d'Oro e fresco recordman di presenze della nazionale inglese. Nella Croazia quattro "italiani" dall'inizio, Modric in panchina
11' - Cross dalla sinistra di Hall che viene allontanato dalla difesa croata. In area c'era Rogers pronto a calciare in porta
10' - Ritmi molto blandi in questi primi dieci minuti di partita
8' - Stavolta è Vuskovic a rischiare grosso: retropassaggio corto per Livakovic, che riesce ad allontanare in extremis sulla pressione di Gordon.
5' - Rischia grosso Pickford, che prova un dribbling su un avversario con il pallone che termina in angolo. Sugli sviluppi del corner, la difesa inglese allontana
4' - Ancora Croazia: Vlasic scende sulla sinistra, crossa e guadagna un calcio d'angolo. Primo corner del match.
1' - Parte forte la Croazia: cross di Smolcic dalla destra, la difesa inglese non si fa sorprendere
Si parte a Wembley!
Terminano gli inni nazionali, ora è davvero tutto pronto a Wembley!
Dopo aver ricevuto il "passaggio di consegne" da Shilton, anche Luka Modric ha consegnato un riconoscimento a Kane. E ora anche una maglia con il "126" consegnata dal Principe William a Kane.
Sarà il Principe William a premiare Harry Kane per essere diventato il recordman di presenze nella nazionale inglese.
Spettacolare gigantografia riservata dai tifosi inglesi per il loro capitano. E in campo c'è anche il Pallone d'Oro!
Squadre in campo, tra poco si parte a Wembley!
Così tra poco in campo...
INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Alexander-Arnold, Quansah, Burn, Hall; Anderson, Rice, Ju. Bellingham; Rogers, Kane, Gordon. Ct. Tuchel.
- A disposizione: Trafford, Steele, Gibbs-White, Hill, Branthwaite, Jo. Bellingham, Garner, Calvert-Lewin, Ngumoha, Eze, King.
CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Stanisic, Vuskovic, Gvardiol; Smolcic, Misic, Kovacic, Vlasic; Sucic, Baturina; Matanovic. Ct. Bilic.
- A disposizione: Pandur, Kotarski, Caleta-Car, Galesic, Majer, Beljo, Modric, Budimir, Mario Pasalic, Hrgovic, Marco Pasalic, Saticek.
Il cammino in Nations League dell'Inghilterra
- Inghilterra-Spagna 2-3
- Rep. Ceca-Inghiterra 0-2
- Croazia-Inghilterra 0-7
- Inghilterra-Rep. Ceca 3-0
- Inghilterra-Croazia alle 20.45
- Spagna-Inghilterra, 15 novembre alle 20.45
Quattro "italiani" in campo nella Croazia
Sono quattro i giocatori del nostro campionato in campo dal primo minuto, tutti nella Croazia: Smolcic, Vlasic, Baturina e Sucic.
La prima in nazionale di Kane da Pallone d'Oro: ed è una notte da record
Prima con l'Inghilterra da Pallone d'Oro per Harry Kane. Contro la Croazia, il capitano si prepara a festeggiare anche un traguardo storico: scendendo in campo raggiungerà le 126 presenze, superando Peter Shilton e diventando il giocatore più presente di sempre nella nazionale inglese.
Jude e Jobe Bellingham alla prima chiamata insieme in nazionale
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All'Inghilterra basta un punto per accedere ai quarti
All'Inghilterra basta un pareggio questa sera per qualificarsi aritmeticamente ai quarti di Nations League. I croati, invece, devono necessariamente vincere per restare in corsa per il secondo posto nel girone.
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Non solo Inghilterra-Croazia, c'è anche altro su Sky Sport: la guida tv
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I croati, invece, non riescono a chiudere una gara a reti inviolate da ben 5 partite di fila.
Nelle ultime 6 sfide dal 2018 ad oggi la nazionale dei Tre Leoni è riuscita a mantenere la porta inviolata in ben 3 occasioni.
Croazia sconfitta 7-0 all'andata: gli highlights
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La Croazia ha vinto solamente 3 dei precedenti 13 incontri con l’Inghilterra (2 pareggi, 8 sconfitte).
Alla squadra di Thomas Tuchel basterà evitare la sconfitta per conquistare un posto nei quarti di finale.
Arbitra il danese Krogh
- Arbitro: Morten Krogh (DEN)
- Assistenti: Victor Skytte (DEN) e Steffen Bramsen (DEN)
- Quarto uomo: Jens Maae (DEN)
- VAR: Bastian Dankert (GER)
- AVAR: Jakob Kehlet (DEN)
L'Inghilterra arriva alla sfida in grande forma dopo il 7-0 inflitto alla Croazia nella gara d'andata il mese scorso, una delle vittorie più nette della nazionale inglese degli ultimi tempi. Quel risultato, unito a tre successi nelle prime quattro partite del girone, le ha permesso di avere saldamente in mano il proprio destino in Nations League.
Jobe Bellingham riceve la prima convocazione nella nazionale maggiore, facendo il salto dall'Under 21.
Declan Rice arriva alla partita in un momento di forma eccezionale con il club: è il giocatore con più assist in Premier League in questa stagione e l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta ha elogiato la sua crescente pericolosità negli ultimi trenta metri.
La Croazia arriva sotto forte pressione. La squadra di Slaven Bilic ha perso tre delle ultime quattro partite di Nations League, compresa la pesante sconfitta dell'andata, ed è terza nel girone, con le speranze di qualificazione ormai praticamente svanite.
Inghilterra-Croazia alle 20.45 LIVE su Sky Sport Uno
Quinta giornata di Nations League per l'Inghilterra che ospita a Wembley la Croazia. Fischio d'inizio alle 20.45, gara da vivere in diretta su Sky Sport Uno con la telecronaca di Nicola Roggero.