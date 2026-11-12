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Arda Guler, gol da urlo in Turchia-Belgio: la mette all'incrocio così. VIDEO

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Abbiamo forse già il gol più bello di questa sosta per le nazionali… Arda Guler si è inventato una meraviglia su punizione! Da quasi 30 metri il talento turco ha disegnato una traiettoria incredibile: la palla ha aggirato la barriera del Belgio prima di infilarsi sotto l'incrocio dei pali. Ma è soprattutto la telecamera alle sue spalle a rendere l'idea dell'effetto impressionante dato al pallone. Non puoi perdertelo: guarda il VIDEO qui sopra

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