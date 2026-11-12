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Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOW

guida tv

Oggi su Sky e in streaming su NOW sei partite in programma: alle 18 Turchia-Belgio (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Alle 20.45 in scena Inghilterra-Croazia (Sky Sport Uno), Repubblica Ceca-Spagna (Sky Sport 251) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Albania-Finlandia, San Marino-Bielorussia e Montenegro-Lettonia. A mezzanotte, la differita di Italia-Francia su Sky Sport Calcio

Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW

Giovedì 12 novembre

  • Alle 18: TURCHIA-BELGIO, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Telecronaca Pietro Nicolodi
  • Alle 20.45: INGHILTERRA-CROAZIA, Sky Sport Uno. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Filippo Benincampi
  • Alle 20.45: REPUBBLICA CECA-SPAGNA,  Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Alessandro Sugoni
  • Alle 20.45: DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio

          ALBANIA-FINLANDIA

          SAN MARINO-BIELORUSSIA

          MONTENEGRO-LETTONIA

  • A mezzanotte (differita): ITALIA-FRANCIA,  Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
  • Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Stefano De Grandis

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