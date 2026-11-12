Nations League, le partite di oggi: dove vederle in tv su Sky e in streaming su NOWguida tv
Oggi su Sky e in streaming su NOW sei partite in programma: alle 18 Turchia-Belgio (Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Alle 20.45 in scena Inghilterra-Croazia (Sky Sport Uno), Repubblica Ceca-Spagna (Sky Sport 251) e, su Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Albania-Finlandia, San Marino-Bielorussia e Montenegro-Lettonia. A mezzanotte, la differita di Italia-Francia su Sky Sport Calcio
Nations League, la programmazione di oggi su Sky e NOW
Giovedì 12 novembre
- Alle 18: TURCHIA-BELGIO, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Telecronaca Pietro Nicolodi
- Alle 20.45: INGHILTERRA-CROAZIA, Sky Sport Uno. Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Filippo Benincampi
- Alle 20.45: REPUBBLICA CECA-SPAGNA, Sky Sport 251. Telecronaca Antonio Nucera, Diretta Gol Alessandro Sugoni
- Alle 20.45: DIRETTA GOL, Sky Sport Calcio
ALBANIA-FINLANDIA
SAN MARINO-BIELORUSSIA
MONTENEGRO-LETTONIA
- A mezzanotte (differita): ITALIA-FRANCIA, Sky Sport Calcio. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi
- Dalle 20 e dalle 22.45: Studio Pre e postpartita con Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Stefano De Grandis