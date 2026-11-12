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Italia-Francia, dove vedere la partita di Nations League in tv e streaming

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Penultimo impegno dell'Italia nella fase a gironi della Nations League: stasera gli Azzurri in campo a San Siro contro la Francia. Studio pre e post partita su Sky e NOW dalle 20 e dalle 22.45 ( partita in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio)

Ultimo incontro casalingo del girone di Nations League per l'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri affrontano oggi, giovedì 12 novembre (alle ore 20.45), a San Siro, la Francia. L'arbitro sarà il romeno Istvan Kovacs, assistenti i connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto ufficiale Szabolcs Kovacs. Al var l'olandese Dennis Higler, avar Catalin Popa. Già sicura almeno del terzo posto e di essere quindi tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni europee in programma il prossimo 6 dicembre a Belfast, l’Italia va a caccia di altri punti per ipotecare la permanenza nella Lega A (le due migliori terze classificate si salvano senza bisogno di ricorrere agli spareggi) e con l’ambizione di chiudere il girone nelle prime due posizioni conquistando così il pass per i quarti di finale. Il 15 novembre Azzurri ancora in campo -alle 20.45- contro il Belgio allo stadio Re Baldovino di Bruxelles.

Italia-Francia: i precedenti

Sono 42 i confronti con la Francia, con un bilancio di 19 vittorie per gli Azzurri, 12 sconfitte e 11 pareggi, compreso l’1-1 in occasione del match disputato un mese fa allo Stade de France. 

Approfondimento

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Pre partita dalle 20 su Sky

 

La partita Italia-Francia sarà trasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio e NOW. Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi. Appuntamento con lo studio pre e post partita: dalle 20 e dalle 22.45 in compagnia di Federica Masolin, Veronica Baldaccini, Beppe Bergomi e Stefano De Grandis.

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