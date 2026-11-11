Italia-Francia, i diffidati Azzurri: con un giallo salteranno il Belgio
In Nations League basta un cartellino giallo per ritrovarsi nell'elenco dei diffidati. Nelle prime quattro partite sono stati nove gli azzurri ammoniti: solo cinque però sono a disposizione di Mancini per la partita contro la Francia. Il ct nella scelta della formazione valuterà anche i rischi di eventuali squalifiche? A prescindere dal risultato con i Bleus, la sfida col Belgio potrebbe essere quella decisiva per la qualificazione ai quarti
- GIANLUIGI DONNARUMMA
- ALESSANDRO BASTONI
- NICOLÒ FAGIOLI
- ANTONIO VERGARA
- GIANLUCA SCAMACCA
- Moise Kean
- Daniel Maldini
- Gianluca Mancini
- Matteo Ruggeri
- Zidane può dormire sonni tranquilli sotto questo punto di vista. Gli unici diffidati tra i francesi non sono convocati:
- Manu Koné
- Maxence Lacroix
- Esteban Lepaul