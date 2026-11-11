 Italia, un giallo con la Francia e salteranno il Belgio: i 5 diffidati Azzurri | Sky Sport
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Italia-Francia, i diffidati Azzurri: con un giallo salteranno il Belgio

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In Nations League basta un cartellino giallo per ritrovarsi nell'elenco dei diffidati. Nelle prime quattro partite sono stati nove gli azzurri ammoniti: solo cinque però sono a disposizione di Mancini per la partita contro la Francia. Il ct nella scelta della formazione valuterà anche i rischi di eventuali squalifiche? A prescindere dal risultato con i Bleus, la sfida col Belgio potrebbe essere quella decisiva per la qualificazione ai quarti

ITALIA, LA PROBABILE FORMAZIONE CONTRO LA FRANCIA

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